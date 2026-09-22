Comunicado del Real Madrid sobre Fede Valverde: su lesión en el tobillo es de grado 3

El mediocentro uruguayo sufre un esguince de grado 3 y podría estar de baja varias semanas de competición.

La lesión de Fede Valverde es más grave de lo que se esperaba. Podría estar hasta dos meses fuera de los terrenos de juego ya que sufre un esguince grado 3 en el tobillo, el más grave.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", dice el comunicado del Real Madrid de este martes.

Valverde sufrió una entrada durísima por parte de Kang in Lee en la que ni el árbitro ni el VAR reaccionaron.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, mostró después en sala de prensa la imagen de esta dura entrada que no fue juzgada. También la del Cuti Romero a Jude Bellingham.

No viaja con Uruguay

Valverde no ha viajado a Uruguay para participar en los partidos de su selección contra Japón, Corea del Sur y La India.

El mediocentro se ha quedado en Madrid y trabajará para volver cuanto antes con el cuadro de Mourinho. Se podría perder varias semanas de competición entre LaLiga y la Champions.

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