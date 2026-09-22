Marc Márquez tiene claro quién le destronará en MotoGP

El vigente campeón del mundo no ha titubeado al afirmar que Pedro Acosta será el piloto que le pueda "batir".

Afrontando el tercio final de la temporada de MotoGP con Jorge Martín, Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta disputándose el título, el ilerdense ha concedido una entrevista a 'Servus TV' en la que, entre otros aspectos, habla de su futuro compañero en Ducati.

Al eneacampeón del mundo le cuestionan que si podrá batir al murciano con la misma facilidad con la que lo hizo con Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Pecco Bagnaia.

Y ahí Marc se pone serio a la hora de afirmar que le ve como el piloto que le podrá destronar: "No. Creo que es el piloto que puede batirme".

De hecho, fue él el que le dio el beneplácito a Ducati: "La primera vez que me dijeron que estaban pensando en Acosta, les dije: 'Este es el piloto'".

"Pedro será uno de los grandes nombres el año que viene y en el futuro. Puede aprender muchas cosas de cómo pilotar la Ducati. Él tendrá su estilo, pero yo no cambiaré el mío", ha señalado.

Lo que tiene claro es que él dará lo mejor de sí mismo para alargar ese 'sorpasso': "Tendré 34 años, soy Marc y daré mi máximo, pero veremos. Ya llegaremos".