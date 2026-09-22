Temor a una nueva entrada masiva: Albares asegura que Rabat le ha garantizado que impedirá un salto a Ceuta el día 23

Los detalles El ministro ha pedido la colaboración de la prensa marroquí para que difundan el mensaje de lo que va a pasar a los que intenten entrar en Ceuta, ya que no van a poder quedarse en España.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno ha implementado medidas preventivas y mantiene contacto con Marruecos para evitar una nueva entrada masiva a Ceuta tras una convocatoria en redes sociales. Albares se reunirá en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, quien le ha garantizado la adopción de medidas necesarias. Además, ha solicitado la colaboración de la prensa marroquí para desmentir información falsa sobre las posibilidades de permanencia en Ceuta. En respuesta, el Ministerio del Interior ha reforzado la frontera del Tarajal con 63 nuevos agentes de la Guardia Civil y aumentará el uso de drones y helicópteros para vigilancia. La barrera de boyas flotante en el mar se ha roto debido a un temporal, lo que ha llevado a reforzar la seguridad en previsión de un nuevo intento de entrada.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para "disuadir" una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a la ciudad autónoma.

Albares, que se reunirá esta semana en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio, ha asegurado que Rabat le ha garantizado que tomarán las medidas necesarias para que eso no ocurra.

"Hoy mismo he estado en contacto con él para que tome las medidas al respecto y lo que me trasladan es que tomarán las medidas que sean necesarias", ha indicando, confesando que ve "colaboración al respecto".

Además, ha pedido la colaboración de la prensa marroquí para que difundan el mensaje de lo que va a pasar a los que intenten entrar en Ceuta, ya que no van a poder quedarse en España.

Por eso pide que nadie se deje engañar por la información falsa que reciban sobre sus posibilidades al entrar en Ceuta y Melilla porque eso no da acceso a Europa ni mantenerse indefinidamente en esas ciudades.

Albares ha reconocido la dificultad de la situación debido a la presión migratoria existente por la desigualdad que hay a los dos lados de la frontera, y al mismo tiempo ha indicado que las políticas migratorias de España ofrecen las mejores tasas de retorno de la Unión Europea.

En ese contexto, ha recordado que en 48 horas habían regresado a Marruecos el 90% de los migrantes que entraron el 30 de julio.

Fuentes de su Ministerio explicaron que los llamamientos a una nueva entrada masiva el día 23 no están calando, pero de forma preventiva se pone en marcha el mecanismo que lo pudiera evitar.

La barrera del Tarajal, rota

El Ministerio del Interior ha informado de que ya hay un refuerzo preventivo de la Guardia Civil en la frontera del Tarajal ante la convocatoria que se ha producido en redes sociales.

Ahora, el problema está en el mar, donde la barrera de boyas flotante que colocó el Gobierno tras la entrada masiva de migrantes se ha roto. La barrera tiene unos huecos enormes de hasta 50 metros como consecuencia del fuerte temporal, por lo que ya no sería una barrera física eficaz para evitar que las personas puedan llegar a nado a territorio español.

Por ello, Interior reforzará la frontera de El Tarajal de cara a un hipotético intento de entrada coincidiendo con la celebración de las elecciones en Marruecos este miércoles.

Fuentes ministeriales trasladan a laSexta que 63 nuevos agentes de la Guardia Civil se sumarán a las labores de vigilancia fronteriza. Se trata de tres pelotones, de 21 agentes cada uno, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

Asimismo, el Instituto Armado va a duplicar el empleo de drones y helicópteros de cara a la vigilancia de un posible nuevo intento de avalancha. En total, la Guardia Civil tendrá desplegados 706 agentes en Ceuta, de los cuales 195 son refuerzos.

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