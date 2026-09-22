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Bagnaia y los mismos problemas que sufrió Marc Márquez: "Siempre en este circuito..."

El piloto de Ducati fue séptimo, por detrás de Marc Márquez: "Llevamos toda la vida con esta carcasa en este circuito, no ha cambiado".

Pecco Bagnaia y Marc Márquez, compañeros en Ducati Pecco Bagnaia y Marc Márquez, compañeros en DucatiGetty Images

Las Ducati lo pasaron muy mal en el Gran Premio de Austria. Marc Márquez fue quinto, lejos del podio, y Pecco Bagnaia acabó séptimo. Todas sufrieron y no es casualidad. El italiano ha desvelado que sufrió los mismos problemas que su compañero con los frenos.

En 'Motorsport', Pecco elogió a Pedro Acosta y habló de sus problemas: "El ganador ha estado muy fuerte todo el fin de semana, pero el tiempo total de carrera ha sido bastante lento, y hemos perdido gran parte de nuestro potencial en este circuito. Es una lástima porque los neumáticos han sido los mismos de siempre aquí, y es una pena no poder aprovechar el buen rendimiento que siempre hemos tenido".

"Llevamos toda la vida con esta carcasa en este circuito, no ha cambiado...", analiza un Pecco que no entiende qué le ha podido ocurrir a su moto.

Marc y él lo pasaron mal con el freno delantero: "Hemos tenido algunos pequeños problemas con los frenos, que en esta carrera no me han ayudado mucho; no conseguía detener bien la moto. Pero este es un circuito de grado 6 en cuanto al nivel de desgaste".

"Si este domingo tenía que dar el 100%, lo he dado, pero en las situaciones en las que podía evitar arriesgar demasiado, lo he hecho. Es un punto de partida", completa Pecco.

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