Zverev, contra esta Copa Davis: "La final de Bolonia no tiene nada que ver con la Davis"

El tenista alemán jugará con su país por el título de la Copa Davis... pero no está nada contento con este formato.

Alemania estará en la fase final de la Copa Davis tras su victoria en la serie contra Croacia. Y contarán con su número uno, claro, Alexander Zverev.

Pero al ganador de esta edición del US Open no le gusta nada este formato. Lo dejó claro después de clasificarse: "Lo que jugaremos en Bolonia dentro de unos meses no tiene nada que ver con la Copa Davis...".

"Esta atmósfera era la verdadera Copa Davis. No todo torneo tiene que girar alrededor del dinero. La Copa Davis es historia y no dinero", dice el tenista alemán.

La final a 8 de la Copa Davis se disputará en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre.

Austria, Canadá, República Checa, Alemania, Gran Bretaña, Corea del Sur, España e Italia son los equipos que se disputarán la ensaladera de la Copa Davis.

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