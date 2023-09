El partido de cuartos de final de US Open que enfrentaba a Carlos Alcaraz y a Alexander Zverev se saldó con una contundente victoria a favor del español, que en tan solo tres sets (6-3, 6-2 y 6-4) se ha colado en las semifinales del torneo.

Por ello, tras la derrota contundente del alemán, Zverev fue cuestionado por la diferencia de nivel entre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y el resto, a lo que el número12 del mundo no dudo en contestar.

"Jugué contra Novak en Cincinnati y con Carlos aquí, creo que ambos están en un nivel de juego similar. Hay algunas cosas que hace mejor Novak y otras que hace mejor Carlos, pero se encuentran en un escalafón superior al resto. Los demás tenemos que espabilar para llegar ahí, es tan simple como eso", asegura.

Ahora, Alcaraz se medirá con Medvedev en las semifinales del torneo y, de clasificarse a la gran final, tendrá la oportunidad de revalidar el título. Además, lo más normal es que la hipotética final sea contra Novak, por lo que ambos tendrán una nuevaoportunidad de demostrar quién es mejor.

Zverev says Alcaraz & Djokovic are on a level of their own & other guys have to catch up:

“I played Novak in Cincinnati. I played Carlos here. I think they’re very similar in level of the game. There’s some things Novak does better & some things Carlos does better. They’re on a… pic.twitter.com/S2Yu9AjOpp