Carlos Alcaraz superó con solvencia a Alexander Zverev en tres sets por 6-3, 6-3 y 6-4 en dos horas y media de encuentro con un altísimo nivel de tenis ante el que el tenista alemán se vio desbordado.

Zverev sigue cogiendo la forma después de su grave lesión que sufrió en Roland Garros 2022 que le tuvo varios meses apartado de las pistas y en esta edición del US Open mostró una de sus mejores versiones desde entonces.

No obstante, no pudo vencer a un Alcaraz que le arrasó en tres sets y no le dio ningún tipo de opción durante todo el encuentro. Eso sí, la derrota no le impidió al alemán tener unas bonitas palabras con el murciano nada más terminar el encuentro.

"Buena suerte. Gánalo", le dijo Zverev a Alcaraz en la red.

Ahora Alcaraz está a dos pasos de lograr cumplir la petición de Zverev. Primero tendrá que superar en semifinales a Daniil Medvedev y, en el caso de ganar al ruso, se enfrentará al ganador del encuentro entre Novak Djokovic y Ben Shelton.