"No me he arrugado..."

El último verdugo de Carlos Alcaraz desvela como ganarle: "Tenía que llevarle..."

Jiri Lehecka eliminó al murciano en cuartos de final del torneo de Doha y al término del partido apuntó la que puede ser la clave para vencer a un Carlitos que no hizo un mal encuentro. ¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz? Este es su calendario

Carlos Alcaraz