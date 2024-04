Este jueves, el jovencísimo tenista estadounidense Darwin Blanch, que apenas tiene 16 años, jugó su segundo partido como profesional contra Rafa Nadal en primera ronda del Mutua Madrid Open.

El manacorí tan solo cedió un juego en un partido que nunca olvidará el americano, al igual que le ocurrió a Stefanos Tsitsipas hace seis años.

En una entrevista en 'Eurosport' antes de debutar en la capital, el griego ha recordado cómo se desarrolló su primer partido ante el balear, que tuvo lugar en Barcelona.

"Lo sentí por primera vez cuando jugué contra él en Barcelona y fue completamente despiadado", ha arrancado el reciente ganador de Montecarlo.

"Recuerdo su energía tras el lanzamiento de la moneda. Daba la sensación de que el estadio le pertenecía, algo que no he sentido con otros tenistas a los que me he enfrentado", ha añadido.

"Como jugador joven, no estás acostumbrado a esa sensación cuando te enfrentas a alguien. Es algo que llevo conmigo mentalmente incluso ahora, recuerdo esa sensación", ha zanjado.

Tras vencer a Blanch, Rafa Nadal se enfrentará este sábado en segunda ronda a Alex de Miñaur, su verdugo en el Conde de Godó.