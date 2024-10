El 'shock' generado por la retirada de Rafa Nadal se ha disuelto relativamente después de que el manacorí saltara a la pista en el 'Six Kings Slam'. Rafa dejó un buen nivel frente a Carlos Alcaraz pese a caer derrotado pero él mismo reconoce que no está para aguantar un partido de semejante ritmo.

Nadal se enfrentará a Novak Djokovic en el que será el último duelo profesional entre dos de los tres mejores jugadores de la historia del tenis. Rafa y 'Nole' pondrán fin a una rivalidad que perdurará siempre en la historia del tenis.

Todo debido a una retirada que dejó anonadado al mundo de este deporte. Nadal, consciente de que está jugando sus últimos partidos, ha explicado de manera específica porque pone fin a su carrera: "Es un tema muy simple, yo no estoy quemado ni cansado de mi deporte. Mi cuerpo no me responde como necesito para que me compense seguir haciendo lo que hago, pero yo soy feliz, me divierte jugar al tenis".

"No soy capaz de hacerlo de manera continuada al nivel y a los estándares que a mí me compensan y me motivan. Para llegar a esa conclusión he tenido que dejar pasar un tiempo y creo que era algo que yo necesitaba", confesó el español en rueda de prensa.

Como cualquier proceso de despedida, Rafa reconoce que ha sido complicado y que eso le ha llevado a esperar un poco más: "He alargado un poco más mi decisión. Me tenían que hacer despedida en Roma y en París, pero las otras decidí que no me las hicieran porque no tenía ninguna necesidad de obligarme a nada. Yo quería darme un tiempo que yo consideraba necesario para ver cómo evolucionaba mi cuerpo después de una operación difícil como la que tuve en la cadera".