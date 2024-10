El 'adiós' definitivo de Rafa Nadal está cada vez más cerca de llegar. El pasado jueves se pudo presenciar su último duelo frente a Carlos Alcaraz y este sábado jugará por última vez ante Novak Djokovic en el que será uno de los partidos más emotivos que se recuerdan en los últimos tiempos.

Sin embargo, no va a ser la última vez que Rafa salte a la pista. El manacorí está convocado con España para la fase final Copa Davis que se disputará a finales de noviembre en Málaga. A pesar de ello, es una incógnita saber qué papel jugará Nadal en una selección en la que sus compañeros si tienen el ritmo de competición que no ha podido tener Rafa.

El catorce veces campeón de Roland Garros ha explicado qué rol cree que llevará a cabo: "Tomé la decisión hace unas semanas, la verdad es que me costó un tiempo, pero después de los Juegos Olímpicos tuve algunas semanas para pensar, para darme cuenta de algunas cosas y responderme algunas cuestiones que me hicieron ver que esto era la decisión correcta a día de hoy. ¿Si estaré preparado para la Copa Davis? A nivel emocional seguro que sí; en términos físicos y tenísticos, todavía tengo un mes por delante".

Nadal no tiene del todo claro en qué estado físico llegará a Málaga y es por eso que es precavido a la hora de adelantar si jugará o no: "Voy a prepararme para ello, intentaré llegar en buena forma para ayudar al equipo a ganar. Si me siento preparado y el capitán piensa lo mismo, será su decisión. Si ni yo mismo me siento listo, entonces seré el primero en apartarme del individual y ver de qué otra forma puedo ayudar".

"Primero tengo ser yo quien me sienta competitivo para entrar a competir, luego se puede ganar o perder, eso es parte del deporte. Si no estoy al 100% o me veo lejos de ganar mi partido, no saldré a la pista", ha concluido Rafa en rueda de prensa.