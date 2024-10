A Carlos Alcaraz le consideran el 'heredero'. Pero eso son palabras mayores teniendo en cuenta que con quien se le está comparando es con Rafa Nadal. Un 22 veces ganador de Grand Slams y catorce veces rey de la tierra batida de Roland Garros. Considerado por muchos el mejor deportista español de los tiempos.

Y Carlos no quiere esa comparación, no quiere "llenar el vacío" que deja Rafa. Porque ese vacío es enorme. La Copa Davis será su último torneo en el tenis profesional dentro de solamente un mes.

"Para empezar, para mí es muy complicado y casi imposible suplir el vacío que va a dejar Rafa. Yo no pienso que soy la siguiente ilusión del tenis español. Yo solo intento ir a pista, disfrutar lo máximo posible y hacer disfrutar lo máximo posible a la gente", ha dicho el murciano en 'AS' durante la celebración del Six Kings Slam de Arabia Saudí.

Y deja claro que ni es el "siguiente" ni tampoco el "elegido": "A mí me alegra mucho que los españoles tengan un alivio para cuando se retire Rafa, que tengan a alguien a quien admirar en pista y a quien ver, y si les ilusiono para mí eso es increíble. Pero, personalmente, no pienso que sea el siguiente, el elegido o tenga ese deber de hacer algo para suplir el vacío que va a dejar Rafa.

Porque Alcaraz está deslumbrando en sus primeros años en el tenis. Ya son cuatro los grandes que ha conquistado. Y se ha convertido en la peor pesadilla para un Novak Djokovic que querría ampliar su ventaja en grandes pero el joven Carlitos no se lo está permitiendo. Ni mucho menos.

El Nadal vs Djokovic

Este sábado, en el partido por el tercer y cuarto puesto, se enfrentarán Nadal y Djokovic. Las dos leyendas del tenis. Una rivalidad eterna. Y Alcaraz también será un aficionado más: "El sábado va a ser un gran día. Al final también van a jugar dos leyendas que han dominado nuestro deporte por 20, 25 años...".

"Y nosotros que estamos creando nuestra propia rivalidad, nuestro propio camino, nuestra propia historia. Yo creo que va a ser un día muy bonito para la gente, para ver los dos partidos, para disfrutar", dice Alcaraz para cerrar.