Copa Davis de 2004. Rafa Nadal, con tan solo 18 años, irrumpe en el panorama tenístico mundial y es una de las grandes esperanzas de 'La Armada' para levantar la ensaladera.

Sin embargo, el manacorí pierde sus partido individual y de dobles, dejando en manos de Feliciano López la supervivencia del equipo.

Y entonces, según ha desvelado el propio Feliciano en 'DAZN', emergió el carácter de líder del balear.

"Nos tocó jugar en República Checa una eliminatoria muy complicada, donde él estaba haciendo su debut en Copa Davis. Había perdido el primer día en single y doble, sus dos primeros partidos habían sido dos derrotas", ha arrancado.

"El último día me toca jugar a mí el primer partido y él jugaba el supuesto quinto punto si yo ganaba, y el punto decisivo. Yo estaba llegando a la pista porque ya íbamos a jugar y veo que Rafa viene corriendo y me dice: 'Feli, por favor, gana este partido, que de lo demás ya me encargo yo'", ha añadido Feliciano.

En ese momento el de Toledo comprendió que Nadal estaba hecho de otra pasta: "Eso ya te dice mucho de cómo piensa un campeón como él y de lo convencido que estaba de que si yo ganaba mi partido él iba a ganar el quinto punto habiendo perdido el viernes y el sábado en una superficie que era muy rápida, que en aquel momento para Rafa no era la mejor superficie".

"Siempre cuento eso porque me recuerda al Rafa más pequeño pero ya con una mentalidad ganadora y convencido de que era imposible que él perdiera el quinto punto", ha zanjado.