En la rueda de prensa posterior a su partido de semifinales de la Six Kings Slam, Rafa Nadal, en su primera intervención pública tras anunciar su retirada, habló sobre el momento en el que tomó la misma.

Todo ocurrió después de caer en los Juegos Olímpicos de París tanto en individuales contra Novak Djokovic como en dobles formando pareja con Carlos Alcaraz.

El balear se tomó su tiempo, reflexionó sobre su estado físico, se respondió varias dudas incómodas y tomó la difícil decisión.

"Tomé la decisión hace un tiempo. Me tomé un tempo, pero después los Juegos Olímpicos me di un par de semanas para pensar y me di cuenta de que ya había respondido a las preguntas que necesitaba responderme para tomar la decisión que creo que es la correcta", señaló.

Además, se refirió al que será su último baile: "Sobre si voy a estar listo para la Copa Davis o no, emocionalmente estoy seguro que sí".

"Físicamente, queda un mes. Voy a prepararme para ello e intentaré estar en buena forma para ayudar al equipo a ganar. Si me siento preparado y el capitán me ve preparado, será su decisión", añadió.