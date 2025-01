El tremendo enfado de Djokovic en su partido de octavos del Open de Australia: "Es lamentable..."

Todo el mundo esperaba un mensaje Carlos Alcaraz. Un elogio, un aviso o simplemente unas palabras a modo de previa para el partido de cuartos que enfrentará a Novak Djokovic con el español. Pero 'Nole' volvió a hacer de las suyas en Australia.

En el momento de realizar la entrevista postpartido a pie de pista, Djokovic agarró el micrófono de Jim Courier (exnúmero uno del mundo) para agradecer a los aficionados que le apoyaron y justo después poner rumbo a vestuarios sin dar lugar a que se pudiera producir la habitual entrevista al ganador del encuentro.

Djokovic vivió momentos tensos a lo largo del encuentro. El serbio tuvo que parar el partido en alguna ocasión por gritos de la grada antes de sacar y celebró ciertos puntos llevándose la mano a la oreja para reivindicarse con un público con el que no es la primera vez que tiene sus más y sus menos.

Por lo que respecta a la entrevista posterior al encuentro frente a Jiri Lehecka,Djokovic explicó en rueda de prensa que decidió no darla debido al un comentario que realizó la cadena hace unos días y que no gustó nada a 'Nole': "Quiero aclarar el motivo por el que no se llevó a cabo (la entrevista) en la cancha... Hace un par de días, el famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora ​​oficial 'Nine' aquí en Australia se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí".

"Y desde entonces decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine. Como son emisoras oficiales, decidí no dar entrevistas para Channel Nine. No tengo nada en contra de Jim Courier ni del público australiano. Es lamentable, elegí decir algo a la multitud, pero obviamente no era el momento ni la situación para explicar lo que estoy haciendo ahora. Dejo que Nine maneje esto como crea conveniente", asegura Djokovic.

El serbio recalcó no tener nada en contra del público australiano aunque se le pudo ver frustrado en algunos momentos del encuentro con los aficionados. 'Nole' ya prepara su duelo de cuartos ante Alcaraz en el que seguro que el espectáculo se adueña del protagonismo del encuentro.