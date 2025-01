La propuesta Novak Djokovic de cara a cambiar el tenis actual: "Necesitamos más entretenimiento..."

En este Open de Australia, Novak Djokovic es uno de los favoritos para alzarse con el título. 'Nole' ya está en octavos de final después de imponerse al checo Tomáš Macháč con cierta facilitad tras finiquitar el partido en tres sets (6-1, 6-4 y 6-4).

El serbio ha vuelto a entrar en escena para hablar sobre el progreso del tenis: "Creo que hemos estado un poco por detrás de otros (deportes). Creo que deberíamos tratar de buscar conectar más con la gente más joven y atraerlos. Quiero ver un poco más de entretenimiento".

A pesar de ello, el diez veces campeón del torneo australiano entiende que la innovación y el cambio a implementar nuevas reglas no resulta sencillo como parece: "En los últimos dos años, solo tenemos esta nueva regla en la que las personas pueden entrar en la pista".

"Supongo que esa es una de las formas de tratar de abrirse un poco más y no tener reglas estrictas. No es fácil para los jugadores, supongo. Desde mi punto de vista, no es fácil ir de un extremo a otro extremo y dejar que todos digan lo que quieran decir, hablar, gritar durante el punto", ha asegurado Djokovic en rueda de prensa.

El serbio ha empezado con buen pie el Open de Australia. Tras derrotar a Machac en tercera ronda, 'Nole' se verá las caras ante el siempre correoso Jiri Lehecka, número 24 del ranking ATP. El serbio seguirá su camino para intentar coronarse por undécima vez en Melbourne mientras pide un lavado de cara para el tenis actual.