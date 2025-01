El bonito gesto de Carlos Alcaraz con su rival en octavos de final del Open de Australia

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Open de Australia y nos regalará junto a Novak Djokovic un nuevo enfrentamiento entre dos de los mejores tenistas del mundo por un puesto en semifinales. El murciano se ha impuesto a su rival en octavos, Jack Draper, en un partido que ha durado poco más de hora y media.

La razón de que el duelo haya sido tan breve ha sido la lesión del número 15 del mundo. Draper se rendía tras el segundo set. Cabe recordar que el británico salía de una lesión de cadera, que en los anteriores partidos había jugados los cinco sets y que durante el partido contra Alcaraz se llegaron a alcanzar temperaturas de más de treinta grados.

Draper dijo basta al término del segundo set y dio paso a la clasificación de un Carlos que quiso dedicarle a Jack un bonito mensaje al final del partido: "Vas a llegar dónde mereces. Recupérate pronto, Jack".

El murciano escribió esa dedicatoria al final del partido en una de las cámaras de las retransmisión del encuentro dejando un gran gesto de deportividad después de haber visto como Draper acusaba terriblemente el cansancio. Se jugó hasta el segundo set 7-5 y 6-1 para un Alcaraz que llega descansado y enchufado a un encuentro de cuartos que promete ser memorable.

A class act, Carlitos.

"You will be where you deserve. Get well soon, Jack!" 🥹#AusOpen • #AO2025pic.twitter.com/272vK1hGvL