La reflexión de Alcaraz sobre su enfrentamiento ante Djokovic: "Si pienso en lo que ha ganado..."

El Open de Australia llega a su fase decisiva y Carlos Alcaraz es uno de los tenistas que ya está en cuartos de final. Novak Djokovic, tenista con más 'Grand Slam' de la historia, será el rival de Carlitos en los cuartos de final. Ambos se enfrentarán con la final de los JJOO como último precedente en el que el serbio se impuso al español.

Alcaraz ha analizado lo que supone volver a verse las caras con 'Nole': "No es el jugador mejor para enfrentarse pero me van a tocar los mejores del mundo. Si no es Djokovic será otro. Intento no pensar en todo lo que ha ganado cuando juego contra Novak. Si pienso en lo que ha ganado, no podría jugar".

"Los títulos de 'Grand Slam' que tiene, las semanas como número 1... Si no recuerdo mal es el que lleva más cuartos en los grandes torneos. Tiene un montón de récords del tenis. Sería la primera vez que jugáramos en pista rápida en un grande", ha reconocido Alcaraz en rueda de prensa.

Otro de los nombres que están en cuartos de final son Jannik Sinner, que se enfrentará a Holger Rune. La victoria de Carlos supone que está a tan solo tres victorias de proclamarse campeón. Un paso que para Alcaraz no es definitivo: "Solo quiero pensar en el presente respetando a cada rival y a cada jugador".

La retirada de Draper en el encuentro tras lesión no ha sido una buena noticia para nadie. El murciano ha querido desear todo su ánimo en sus redes sociales a un Draper que tenía problemas para sujetarse de pie: "No me siento cómodo ganando así. Seguro que le veremos pronto jugando a un gran tenis".

Jaime Alcaraz también gana

Respecto a su hermano Jaime, Carlitos ha reflexionado sobre el rendimiento del menor de la familia Alcaraz en el torneo 'Le Petit AS'. El tenista español ha hecho hincapié en los consejos que intenta transmitir a su hermano: "Yo le apoyo siempre este donde esté. Le intento quitar la presión que le pone la gente".