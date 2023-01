Rafa Nadal no podrá revalidar su título en el Open de Australia. Este miércoles ha caído en segunda ronda contra Mackenzie McDonald, en un partido en el que estuvo lastrado en todo momento por sus problemas físicos en la cadera.

El resultado fue de 6-4, 6-4 y 7-5. Una derrota contundente. Fue en el segundo set cuando notó ese "algo" que no le pudo permitir competir: "He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo".

Nadal ha sufrido infinidad de lesiones durante toda su carrera. Unas lesiones que no le han impedido ser el tenista con más grandes del momento. Fue en 2005 cuando comenzó ese calvario con los problemas físicos: los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Müller-Weiss. Antes de ese diagnóstico sufrió dos fracturas por estrés en el escafoides.

En el año 2009 se tuvo que retirar de Wimbledon por una tendinitis en las dos rodillas. Los problemas en la rodilla izquierda se prolongaron en 2012, cuando en el US Open cayó lesionado.

En la temporada 2016, el balear se retiró de Wimbledon lesionado en su muñeca izquierda. Ya durante la pandemia del coronavirus, acudió al US Open de 2020 después de haber pasado muy malos días con la enfermedad.

El pie izquierdo no le permitió competir en Wimbledon y US Open de 2021. Ahora, ya en 2023, Nadal ha tenido que abandonar en el primer grande de la temporada: el Australia Open.

Esas han sido algunas de todas las lesiones que ha sufrido Nadal durante su carrera. La última, esta de cadera en Australia. Las lesiones han lastrado al tenista en estos últimos años. Y ahora todos se preguntan si está afrontando sus últimos momentos en el tenis.