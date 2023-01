"He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo": así de frustrado se ha mostrado Rafa Nadal tras caer en segunda ronda del Open de Australia frente al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5.

A pesar de terminar el encuentro, el manacorí arrastraba molestias desde el ecuador del segundo set.

En el primer punto del octavo juego, Nadal trató de atajar una bola y realizó un mal gesto que denotaba que algo no iba bien.

En el segundo, tras restar a McDonald, Rafa miró a su equipo en la grada y señaló que sufría molestias antes de ceder el juego en favor de su rival.

Con 5-3, pidió asistencia médica y, por su condición de "campeón", regresó a la pista para terminar el partido... pero él mismo sabía que no estaba ni al 50%.