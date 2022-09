Es el gran debate del mundo del tenis y lo va a seguir siendo en los próximos. ¿Quién es el mejor entre Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic? Muchos opinan... y el tenista Alexander Bublik ha dejado una curiosa afirmación.

En una entrevista al portal 'Clay' analiza el 'Big Three': "No he pasado mucho tiempo ni con Roger ni con Rafa. Para mí, Djokovic es el más cool (guay)".

"Con Novak, hablamos mucho desde que empezó la COVID. No diría que es cool, tiene 35 años, no puede ser cool a los 35 años. Y es padre de dos hijos", bromea el kazajo.

Su relación es muy buena tanto en la pista como fuera de ella: "Es un buen caballero, un tenista orgulloso, un padre orgulloso y es excelente para el deporte".

Su difícil relación con el tenis

Cuenta Bublik que el tenis era su única opción por su familia: "Nunca tuve otra opción. Mi padre me dijo que jugara y yo jugué. Mi madre lo apoyó. Nunca se planteó la cuestión de si quería o no. En mi familia era así".

Ahora quiere que sus hijos tomen sus propias decisiones: "Él no tiene idea. Yo, ahora, tengo 25 años y me doy cuenta de que hace siete era muy estúpido. Y yo tenía 18 años y ya estaba jugando para ser un tenista top-100. Así que, por supuesto, tienes que decirles a tus hijos qué hacer".