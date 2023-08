Carlos Alcaraz es el campeón de Wimbledon. Con sólo 20 años ya acumula dos grandes en su palmarés: US Open 2022 y Wimbledon 2023. Y quiere más. Porque su carrera no ha hecho más que empezar.

Y en el circuito alucinan con su desparpajo. Grigor Dimitrov ha comentado cómo vivió la final de Wimbledon. "Tuve la impresión de que, después de ver el marcador del primer set, Carlitos seguía en el partido...", ha expresado el búlgaro.

"Para mí es muy interesante ver un partido de ese calibre para ver lo que hacen los dos y cómo juegan los puntos importantes. Mucho mérito de Alcaraz por inventar y construir puntos realmente espectaculares y de cierta importancia. Creo que fue increíble de ver", ha expresado el tenista.

Augura una importante rivalidad entre Alcaraz y Novak Djokovic en el futuro inmediato: "Ahora será interesante ver qué pasará ahora entre los dos".

"La victoria de Alcaraz no me ha sorprendido, ya me he enfrentado a él dos o tres veces y en cierto modo sabía lo que iba a hacer. No se echa atrás en absoluto en los puntos importantes, hace su juego y se ve recompensado", ha sentenciado hablando del tenista murciano.