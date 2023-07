Carlitos Alcaraz no deja de sorprender al mundo del tenis. Después de su épico triunfo en Wimbledon, el murciano vuelve al trabajo este viernes en la Copa Hopman. Alcaraz ha hablado en el 'Media Day' sobre lo que ha supuesto para él ganar en Gran Bretaña.

"El momento de ganar Wimbledon, el momento de la bola de partido, no hay mejor sensación que esa, o al menos no he vivido ninguna mejor en estos últimos días. Diría que ha sido la mejor sensación de toda mi vida, algo muy loco. He intentado descansar y no darle tampoco muchas vueltas, intento ser un chico normal. Pero sí, te diría que lo mejor fueron esos momentos tras el último punto", afirmó Carlitos.

Una de las grandes preocupaciones de Alcaraz y su equipo era que no se repitiera la historia de Roland Garros en Wimbledon. Hay que recordar que el de El Palmar sufrió severos calambres durante las semifinales ante Novak Djokovic en París que luego terminó reconociendo que fue por no haber sabido soportar la presión.

Carlitos ha comparado ambos encuentros: "El gran cambio ha venido en lo mental, como ya dije. En París no supe manejar esa presión, Novak me piso en mi sitio, era una semifinal de Grand Slam y eso nunca es fácil, sobre todo ante un jugador como él. En Wimbledon creo que me preparé mucho mejor antes del partido".

Con la corona de Wimbledon, Alcaraz ya suma dos grandes. El murciano ha querido analizar cúal le parece más especial: "Creo que Wimbledon es un poco más especial, quizá por la atmósfera, así lo sentí yo. Esa pista, ese torneo, todo lo que le rodea es muy icónico".

Planes de verano

El tenis no para y Alcaraz, como es de esperar, tampoco. El de El Palmar ha explicado el ajetreado calendario que tiene para los meses quedan de verano: "Tengo el foco puesto en el Masters 1000 de Toronto, que es uno de los más importantes de la categoría. Este verano disputaré ese torneo de Toronto y también el Masters 1000 de Cincinnati".