Superando a Carlos Alcaraz y Rafa Nadal: la increíble estadística de Rafa Jódar en tierra batida

El tenista español ha logrado un récord de 9-1 en sus diez primeros partidos oficiales en arcilla, dejando por detrás a tenistas como Jannik Sinner, Roger Federer o Novak Djokovic, entre muchos más.

Rafa Jódar continúa siendo la sensación en el Mutua Madrid Open. El tenista español batió a Jesper de Jong (2-6, 7-5, 6-4) tras una remontada aplaudida por todo el público de la pista Manolo Santana, y selló su pase a la segunda ronda del Masters 1000.

Desde el inicio de la gira de tierra batida, Jódar se ha impuesto a la mayoría de sus rivales, cosechando uno de los mejores inicios de la Era Abierta del tenis profesional. Con 9-1 a su favor, el joven tenista cuenta con el quinto mejor arranque sobre dicha superficie en los diez primeros encuentros ATP.

Su derrota en las semifinales del Torneo Conde de Godó ante Arthur Fils ha supuesto su único fracaso en tierra batida. Incluso con esta estadística, Jódar ha superado el registro de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Rafa Nadal y otras leyendas del tenis como Roger Federer o Novak Djokovic.

En el caso de sus compatriotas, Alcaraz y Nadal sellaron un 5-5 y un 6-4 respectivamente, en sus diez primeros partidos oficiales de ATP en arcilla. En cuanto a los otros dos integrantes del 'Big 3' y Sinner, Djokovic logró un 4-6, el de San Cándido igualó la marca de Carlitos, mientras que el tenista suizo no ganó ningún encuentro (0-10).

Tom Okker, Ion Tiriac, Nicolas Lapentti y Andy Roddick son los únicos tenistas de la historia que han logrado una mejor marca que Jódar, con un 10-0 en sus primeros partidos en tierra batida. Este viernes se enfrentará a Álex de Miñaur, rival del top 10 del ranking ATP, por el pase a la tercera ronda del torneo madrileño.