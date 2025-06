Los duros momentos de Sinner tras caer con Alcaraz en Roland Garros: "Se le escaparon algunas lágrimas"

La decepción de Jannik Sinner tras caer en la final de Roland Garros ante Carlos Alcaraz fue enorme. El italiano se impuso en los dos primeros sets e incluso en el tercero dispuso de tres bolas de campeonato para coronarse como campeón. En cambio, el murciano levantó esa situación y resucitó, conquistando su quinto Grand Slam.

Darren Cahill es el entrenador del italiano y ha revelado los momentos más íntimos que sufre un deportista de élite: "La decepción fue enorme, el silencio absoluto. Jannik estuvo sentado veinte minutos sin decir una palabra y nosotros, uno a uno, le dimos un abrazo".

"No había nada que decir. Después de todo lo que había dado en la pista, era justo dejarlo solo con sus pensamientos. Se le escaparon algunas lágrimas, y no sólo a él. Fue duro para todos", ha revelado el técnico australiano en el podcast 'Serve with Andy Roddick'.

El también extenista ha alabado la capacidad de reseteo mental que adoptó Sinnerfrente a la decepción de que se le escapara su cuarto Grand Slam: "Jannik ya ha vuelto a empezar. Al día siguiente, ya había cambiado de actitud. Obviamente no lo ha olvidado, ni lo hará: ha pasado página".

"Tiene una gran capacidad para darle a cada cosa el peso que le corresponde y conoce el valor de un partido en comparación con la vida real. Hay cosas mucho más importantes que suceden, y que sucederán, que ganar o perder un partido de tenis", ha concluido Cahill.