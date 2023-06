Ha terminado Roland Garros, pero Wimbledon está a la vuelta de la esquina. Carlos Alcaraz ya piensa en la hierba de Londres y espera reencontrarse con las sensaciones que tenía hasta los cuartos de final de París.

Por ello, los amantes del tenis ya analizan a los posibles candidatos, y en todas las apuestas está Novak Djokovic, que viene de hacer historia y puede agrandar su figura.

El legendario entrenador de las hermanas Williams, Serena y Venus, ha destacado en sus redes sociales a los dos candidatos para ganar: "Abróchense los cinturones para Wimbledon. Serán Jannik Sinner y Novak Djokovic los favoritos para el torneo".

"Sinner es muy bueno en hierba, se mueve correctamente en esta superficie y ha pisado hierba todos los días desde el Abierto de Francia", justificó Rick Macci.

Carlos Alcaraz es el gran olvidado, y son muchos los que se lo han hecho saber en redes, porque han quedado en el olvido los logros del murciano en 2023 y el US Open.

Lo cierto es que 'Nole' y el italiano demostraron en 2022 que en hierba son intratables. De hecho, Sinner puso en muchos apuros a Novak, que acabó coronándose ante Kyrgios en la final.

Antes de centrarse en el Grand Slam de Londres, Alcaraz es consciente quepuede ser número 1 del mundo de nuevo si ganan en Queens. Sería un subidón de moral para que algunos 'expertos' sí le tengan en cuenta en sus pronósticos.

