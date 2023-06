Carlitos Alcarazha sellado su pase a los cuartos de final de Queen's después de imponerse al checo Jiří Lehečka por 6-2 y 6-3 en poco más de una hora de partido. El murciano se ha olvidado de las dudas en primera ronda y ha cuajado un partido prácticamente perfecto.

Las sensaciones son otras totalmente distintas. Así lo ha expresado el de El Palmar en la entrevista postpartido: "Mis expectativas han cambiado, me veo listo para hacer un buen resultado en hierba. Voy a disfrutar mis primeros cuartos de final. Este es un gran lugar en el que jugar, disfruto cada segundo aquí. Iré al siguiente partido con confianza y a por ello".

Alcaraz no ha dado opción a su rival poniendo en escena su mejor versión en hierba: "Estoy muy feliz. Jiri es un gran oponente, tiene un gran juego en hierba. Estoy contento con el nivel, he jugado un partido muy sólido, he hecho mi juego".

Con este resultado Carlitos firma su primer pase a cuartos en un torneo de hierba y su mejor resultado en un partido sobre verde. El murciano ha cometido solo siete errores no forzados en todo el partido y su saque ha sido uno de los factores que le han llevado a ganar con tanta holgura. Alcaraz ha concedido tres bolas de break y las ha salvado todas.

Otro puntazo

Como de costumbre, el español ha dejado varios puntos dignos de repetición. Uno de ellos, un espectacular pasillo de derecha en carrera que ha provocado que Lehecka ni se dignara a intentar llegar.