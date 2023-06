Carlos Alcaraz quiere seguir superando "sus expectativas" y gustarse sobre la hierba. Después de vencer este jueves al checo Jiří Lehečka por 6-2 y 6-3 en poco más de una hora de partido, el de El Palmar ya está enfocado en su próximo compromiso: el partido contra Dimitrov en cuartos de final.

El número 26 del mundo es un rival duro, pero el murciano ya le venció en los dos anteriores enfrentamientos. En el Masters de París venció 6-1 y 6-1, y en el Madrid Open 6-2 y 7-5, este viernes quiere hacer lo propio sobre la hierba de Queens.

El partido decuartos de final de Queensentre Carlos Alcaraz y Dimitrov será a hoy, 23 de junio, las 18:30h (horario peninsular)

El partido entre Carlos Alcaraz y el búlgaro Dimitrov, se podrá ver en directo a través de Movistar+. Está programado para el canal Movistar Deportes, en el dial 59.

Vamos Carlos, let's get the next one too. pic.twitter.com/8sUoeXpswa