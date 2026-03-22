Sinner desvela el peculiar 'hobby' que le ayudó a llevarse Indian Wells: "Me dio más mentalmente que..."

El número dos del mundo revelaba el deporte que practica para mejorar su juego, muy poco habitual entre deportistas de élite pero clave en el aspecto mental para Jannik.

Jannik Sinner se va reencontrando con su mejor versión a medida que avanza 2026. El italiano acumulaba una pequeña racha de torneos donde no terminaba de mostrar su tenis habitual. Sin embargo, en Indian Wells volvió a demostrar por qué es el número dos del mundo y se llevó el título en California.

Jannik avanza a paso firme en el Masters 1000 de Miami. Su próximo rival será Corentin Moutet, tras una sólida victoria ante Damir Dzhumur:" Me voy feliz por cómo se ha desarrollado todo. Nunca es fácil, apenas he tenido tiempo para ajustarme a estas condiciones, así que veremos lo que viene ahora".

Sinner comentaba su "empeño con sacar su mejor versión como jugador", para lo que ya ha incorporado "un par de cosas", entre ellas, un infrecuente 'hobby' entre deportistas de élite.

Quizá esta fue una de las claves de su triunfo en Indian Wells: "Esquiar me dio mucho más mentalmente que equilibrio sobre la pista, esto es secundario. Mentalmente, suponía el riesgo de hacerme daño, cosa que en el tenis no sucede. Lo peor que te puede pasar es que pierdas el partido, es muy diferente".

Para cerrar insistió en sus objetivos actuales y comentó la rivalidad con Carlos Alcaraz por el 'top' 1: "Estoy muy en el presente. Sé todo lo referente a la defensa de los puntos, así que lo que venga será positivo. Intento ir día a día, el proceso para mí es muy importante. Incluso viniendo de ganar un torneo sé que hay cosas que debo mejorar. Todo lo que venga hasta Roma será sumar, por lo que el ranking será una consecuencia".