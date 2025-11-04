Serio aviso de un extenista a Alcaraz sobre su lucha contra Sinner: "O se mantiene concentrado o..."

Adriano Panatta, extenista italiano, dice que Carlos debe mantener la plena concentración "o no volverá a ganar a Jannik".

Carlos Alcaraz se ha quedado sin número 1 en París. Jannik Sinner vuelve a ese puesto después de ese triunfo en el torneo. Y ambos se podrían ver las caras una última vez en la temporada en las ATP Finals. Allí se decidirá quién acaba el 2025 como el mejor tenista del momento.

Tras la derrota de Carlitos en París, mucho se ha hablado sobre su mal partido en primera ronda. El extenista italiano Adriano Panatta cree que si no mantiene la concentración no podrá volver a derrotar a su gran rival generación.

Así lo explica en 'Tennis 365': "Carlos tiene que tener cuidado: o se mantiene concentrado o nunca volverá a vencerle".

"Ahora Sinner se ha vuelto prácticamente invencible. Alcaraz podría tener un mal día y perder, pero eso nunca le sucede a Jannik en la primera o segunda ronda. O pierde en la final o se lesiona", dice la leyenda del tenis italiano.

Porque ve a un Sinner que ha aprendido mucho de sus últimas derrotas contra Alcaraz: "Está experimentando con muchas cosas, sigue aprendiendo cada vez. No es que antes no hiciera dejadas ni nada por el estilo, pero ahora las usa mucho más. Saca mejor y su actitud en la pista también parece más relajada".

"Jannik cumplió con su cometido, porque era el claro favorito después de que Carlos Alcaraz quedara eliminado del cuadro. Ahora ha vuelto a ser el número uno del mundo, aunque no durará mucho debido a un sistema diabólico que no entiendo y con el que realmente no estoy de acuerdo", cierra el extenista italiano.