Ferrer explica el motivo por el que no ha llamado a Davidovich: "Yo no le he descartado..."

El capitán del equipo español dice que fue el tenista el que se descartó después del US Open y que ahora ha apostado por otros jugadores: "Yo quiero hablar con él".

Alejandro Davidovich no estará en la Copa Davis con el equipo español. David Ferrer, el capitán, le ha dejado fuera. Y no se ha cortado al contar el motivo por el que no le ha convocado: no le gustó que le pidiera no estar en el equipo después del US Open.

Lo explica en 'Cope': "Cuando acaba el US Open me dice que tiene problemas y que prefiere no jugar. Eso me genera un gran problema porque Granollers termina lesionado, juega infiltrado, y con Alcaraz ya había hablado que si llegaba a la final no podría jugar. Me quedo con cuatro jugadores, sin recambios... Yo lo que intento ahora es cubrirme. Llamo a Alex y le digo que voy a convocar a esos cuatro jugadores y que me reservo un quinto para ver cómo acaba la temporada. Él me dice que no cuente con él si no forma parte de esa primera convocatoria".

Reconoce que tenía miedo de que le volviera a dejar tirado: "En la convocatoria a Bolonia decido llamar a cuatro jugadores entre los que no está él porque tengo miedo de que vuelva a bajarse a última hora, como hizo en las anteriores".

Ferrer defiende que él no ha sido quien ha descartado a Davidovich, que ha sido él mismo: "Yo no he descartado nunca a Davidovich, es muy buen jugador, pero esto es lo que ha sucedido, no hay más".

A pesar de todo Ferrer asegura que no siente ningún rencor y que le gustaría hablar con él cuando termine la Copa Davis: "Yo quiero hablar con él cuando acabe nuestra participación en Bolonia. Si él realmente quiere jugar con el equipo el próximo año y muestra compromiso, no tengo problema en convocarle. No soy rencoroso".

La Copa Davis, que se jugará en Italia, se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre.