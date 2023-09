Daniil Medvedev, próximo rival de Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open, ha cargado duramente contra la organización del torneo por las condiciones extremas de calor y humedad a las que tuvo que hacer frente en el partido contra Andrey Rublev.

Y es que la temperatura fue de 34 grados durante todo el partido (con sensación térmica de 37) y una humedad del 44%. Precisamente por eso, tuvieron que cerrar parcialmente el techo retráctil de la Arthur Ashe durante el encuentro.

Un partido en el que, si bien es cierto que lo sentenció en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4), Medvedev tuvo que hacer uso constante de las toallas de hielo para no desvanecerse durante los recesos.

Por ello, tras el encuentro, Daniil no dudó a la hora de criticar la situación, asegurando que el problema es que "no se aprecia por televisión", pero estaban "yendo todo el tiempo a las toallas".

"Los dos nos hemos literalmente quemado por el sol. No se qué se puede decir porque es obvio que no vamos a parar el torneo cuatro días hasta que se vaya el calor. Si jugamos a tres sets, algunos se van a quejar...", asegura.

Asimismo, durante la disputa del propio partido, el ruso ya advirtió a todos asegurando que algún día va a ocurrir una desgracia: "Un jugador va a morir y todos lo va a ver".

Daniil Medvedev on the conditions in his match against Andrey Rublev:

“One player is gonna die. And they’re gonna see.” pic.twitter.com/zQhXWmdGQU