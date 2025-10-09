Rune explota como nunca por las condiciones de Shanghái: "¿Quieres que muera algún tenista?"

El tenista danés, durante su partido contra Giovanni Mpetshi Perricard en el ATP de Shanghái, pidió medidas urgentes para que no se juegue con tanto calor.

"¿Quieres que muera algún tenista en la pista?". Esa es la denuncia que hizo Holger Rune en el Masters de Sahnghái, que está siendo tan polémico por las condiciones climatológicas. Más de 30 grados y un 80% de humedad en todos los partidos que se están convirtiendo en una pesadilla para los tenistas.

Durante toda esta semana se han repetido escenas brutales: vómitos de Novak Djokovic, tenistas a los que les toman la tensión por golpes de calor y calambres como los de Jannik Sinner, que ni podía andar.

Y Rune ha explotado durante su partido contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard: "Creo que debería haber una regla de calor como la que se aplica en los Grand Slam. Creo que todos los tenistas estaríamos de acuerdo. Había 31 grados y mucha humedad, y comparado con otros días, fue brutal".

"Podemos soportar el calor porque estamos en forma y somos fuertes física y mentalmente, pero tenemos un límite. Creo que hay que cuidar la salud, necesitamos sobrevivir. Creo que debería aplicarse algún tipo de regla como pasa en los Grand Slam, donde saben que las temperaturas a veces son muy altas y deciden esperar un poco para ver si bajan", denunció Rune.

Unas declaraciones en la rueda de prensa después de dejar una frase brutal en el partido. Se dirigió al juez de silla, completamente indignado: "¿Quieres que muera algún tenista en la pista?".

Rune está en cuartos de final y se enfrentará este jueves a Valentin Vacherot en otra jornada que se espera infernal por el calor y la humedad.