Sin Roger Federer, ya retirado, y con Rafa Nadal ausente por lesión en el Open de Australia, Novak Djokovic es el único tenista que 'sobrevive' del 'Big 3'. Y parece que el serbio no echa de menos a quienes han sido sus dos grandes rivales. Asegura que "no se arrepiente" de su trato con Rafa.

Nole prefiere a los jóvenes, entre los que destacan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Así lo ha dicho tras pasar a semifinales en Melbourne: "No tengo algún arrepentimiento en particular o significaría algo para mi terminar junto a Nadal. Son dos de mis mayores rivales, especialmente Nadal, como lo he dicho numerosas veces, y eso nunca va a cambiar".

"La cantidad de energía gastada en nuestra rivalidad durante todos estos años, cuántas veces nos enfrentamos... Es imposible para mí enfrentarme a Alcaraz sesenta veces. Eso no será posible porque él terminará su carrera antes que yo", dice el número 1 del mundo.

Sobre Daniil Medvedev, a quien se podría enfrentar en Australia, sólo tiene buenas palabras: "Yo también tengo la mejor opinión posible sobre él como persona, como colega y como uno de mis mayores rivales en los últimos cinco años".

"Sé que es un hombre con los valores correctos y es cierto cuando dice que tiene una gran relación con la mayoría de jugadores del circuito. Lo puedo ver en el vestuario, él y su equipo intentan comunicarse amablemente con todos", ha sentenciado Novak.