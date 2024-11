Rafa Nadal, ¿ante el último partido de su carrera?: ¿Contra quién juega?, ¿a qué hora?

Tras empatar con Carlos Alcaraz en el entrenamiento definitivo de este lunes, a David Ferrer le quedó claro que Rafa Nadal está para jugar.

Tal y como ha podido saber 'laSexta', el capitán de España ha decidido que el balear dispute el primer partido de individuales contra Países Bajos.

El ganador de 22 Grand Slams saltará al Martín Carpena de Málaga a las 17h para enfrentarse a Botic van de Zandschulp con el objetivo de conseguir el primer punto de la eliminatoria.

Después del que podría ser el último partido profesional de Nadal será el turno de Carlos Alcaraz, que tendrá la opción de cerrar la eliminatoria o empatarla contra Tallon Griekspoor.

En el caso de que el resultado de ambos partidos sea una victoria para cada país, se decidirá el pase a semifinales en un partido de dobles en el que seguro estará Marcel Granollers... que ha estado entrando junto a Nadal esta semana en Málaga.

Cabe recordar que Rafa no juega un partido desde la exhibición en el Six King Slam contra el propio Alcaraz hace justo un mes. Antes, no competía desde los Juegos Olímpicos de París, donde cayó ante Novak Djokovic.