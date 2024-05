Rafa Nadal afronta su debut en Roland Garros 2024 frente a Zverev. El balear, que llega a su torneo favorito pero tras un 2023 en el que apenas pudo jugar debido a las lesiones, no ha querido eso sí cerrar las puertas a un posible regreso a la tierra batida de París.

Así lo dijo en su comparecencia previa a su estreno en la competición: "Es muy posible que este sea mi último Roland Garros... pero no lo puedo decir al cien por cien".

"No puedo predecir el futuro, no estoy tampoco en disposición de hacerlo y es una buena noticia para mí. No me quiero cerrar puertas. Estoy disfrutando del tenis, viajando con mi familia y no sé cómo responderé si juego con menos limitaciones", insiste.

Porque Roland Garros especial: "Este sitio es mágico para mí. No me quiero quedar con la sensación de intentarlo solo una semana".

"Pero a lo mejor me vuelvo a lesionar, y quizá no valga la pena. Ahora pienso diferente. Tengo menos limitaciones que hace tres semanas", prosigue.

Sin embargo, avisa: "La experiencia me dice que puede volver a suceder lo mismo".