No ha tenido buena suerte Rafa Nadal en el sorteo de Roland Garros. En la primera ronda se verá las caras con Alexander Zverev, el número 4 del mundo. Uno de los favoritos a estar en las últimas rondas de la tierra parisina. Y ante la magnitud del rival, éste podría ser el último partido del balear donde ha ganado hasta en catorce ocasiones.

Zverev tampoco está contento. Así lo dijo en la rueda de prensa previa al duelo: "Puedo garantizar que Djokovic no quería a Rafa de inicio, ni Alcaraz ni Sinner. Yo tampoco. No voy a jugar contra la estatua, juego contra un ser humano, pero es Rafa Nadal. Espero una gran batalla y me voy a preparar para medirme a su mejor versión...".

Su hermano, por cierto, ha pronostico una victoria de Alexander en tres sets. Un claro menosprecio al tenista que más veces ha ganado en Roland Garros. Y a Nadal siempre hay que tenerle en cuenta. Esté en mejores o peores condiciones físicas.

Horario y dónde ver

La organización ha retrasado el partido al lunes 27 de mayo en un horario todavía por confirmar. El duelo entre Nadal y Zverev se podrá seguir en televisión en 'Eurosport' y en 'Max'.