Rafa Nadal se olvida del tenis: "No he vuelto a coger una raqueta"

Tras varios meses alejado de los focos tras su retirada del tenis profesional en la pasada Copa Davis disputada en Málaga en noviembre, Rafa Nadal reapareció en la escena pública en la gala de 'Mundo Deportivo'.

En la misma, atendió a 'La Vanguardia' para repasar cómo ha vivido estas semanas alejado de la competición y los entrenamientos.

Y es que, tal y como desveló el ganador de 22 Grand Slams, no ha vuelto a coger una raqueta desde aquella derrota en el Martín Carpena.

"No he vuelto a coger una raqueta. Lo haré en algún momento, pero desde aquel adiós en Málaga (20 de noviembre) solo he jugado un rato con mi hijo en casa", explicó.

Además, Nadal destacó que ahora vive y puede realizar una vida normal sin dolor, algo contra lo que tenía que luchar día sí y día también hasta no hace mucho.

"Lo mejor de ahora es que estoy viviendo con poco dolor. Estoy pasando por un buen momento. Ahora puedo bajar las escaleras sin que me duela nada", añadió.