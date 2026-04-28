Rafa Nadal, analizado como nunca antes: "He visto situaciones que un terrenal no podría aguantar"

Julián Casanova, fisioterapeuta de la Real Federación Española de Tenis, se ha rendido ante la figura del ganador de 22 Grand Slams.

Con la lesión de Carlos Alcaraz acaparando los grandes titulares del mundo del tenis, muchos han recordado cómo Rafa Nadal lidió durante toda su carrera con múltiples lesiones y molestias que le mermaron y le hicieron perderse una gran cantidad de torneos.

Mucho se ha hablado sobre qué hubiera sido del manacorí si hubiera tenido una carrera similar a la de Roger Federer o Novak Djokovic en términos de salud.

Alguien que le conoce muy bien es Julián Casanova, fisioterapeuta de la Real Federación Española de Tenis (RFET) que trabajó durante muchos años con él.

En declaraciones a 'Mundo Deportivo', el experto le define casi como un extraterrestre: "Yo diría que Rafa Nadal era más que un prodigio. He visto situaciones con él que solo puede hacer Rafa. Tenía una capacidad increíble para aguantar el dolor y para competir en situaciones adversas que una persona terrenal no puede sostener".

"Él ha convivido con el dolor prácticamente durante toda su carrera, y eso ha hecho que su umbral sea mayor, pero a nosotros nos sorprendía cómo podía estar jugando y ganando", explica.

Rafa tuvo que lidiar sobre todo con lesiones en las piernas, y Casanova recuerda cuál fue el detonante: "Sus lesiones de rodilla y cadera eran consecuencia de la plantilla especial y personalizada que llevaba, eso le condicionó mucho".