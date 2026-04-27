La grandísima noticia del jefe de Ducati para Márquez: "A partir de ahora la moto tendrá algo más"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, adelanta que de cara al Gran Premio de Francia la moto dará un paso adelante muy importante.

Si la moto de Aprilia ha dominado en este arranque de mundial de MotoGP, todo podría cambiar en el Gran Premio de Francia, el siguiente del calendario. Eso es lo que ha adelantado el jefe del equipo Ducati, Davide Tardozzi.

El jefe de Marc Márquez y Pecco Bagnaia ha dicho durante los test de Jerez de este lunes que han encontrado muchas soluciones a sus problemas.

Y las pondrán en marcha ya dentro de dos semanas, en Francia. "A partir de esta carrera, y sobre todo de la próxima, tendremos algo más", ha dicho en 'Sky Sports' el actual campeón del mundo.

Unas actualizaciones que han probado. Sobre todo en el chasis. Y Tardozzi espera que sean de mucha ayuda: "Nos servirán para luchar de forma más constante con Aprilia".

"En este mundial de MotoGP actual es determinante tener la carga aerodinámica adecuada", reflexionaba el jefe de la escudería de Bolonia.

Aprilia y Bezzecchi siguen mandando

A pesar de estas palabras de Tardozzi, la realidad es que Aprilia ha comenzado con el pie derecho el campeonato. Marco Bezzecchi lidera con 101 puntos y la primera Ducati de la clasificación asoma en tercer lugar: es la VR46 de Fabio Di Giannantonio, que cuenta con 71 puntos.

La primera Ducati oficial del mundial es la de Marc Márquez: es quinto con 57 puntos.