Novak Djokovic ya está en la final del US Open. El serbio se medirá a Daniil Medvedev en el partido por el título, después de vencer a Ben Shelton por 6-3, 6-2 y 7-6 en un partido que duró dos horas y media. Al final del mismo dejó un gesto, polémico gesto, para celebrar su victoria que ha gustado más bien poco a su rival.

Y es que 'Nole' decidió festejar su triunfo haciendo como si cogiese y colgase un teléfono. Hasta aquí todo normal, pero es que es exactamente lo mismo que hace Shelton para celebrar sus victorias.

Fue un poco más corto, más violento, pero la idea es la misma. Y el US Open se fijó en eso, comparando además el gesto con el de Djokovic en Wimbledon, cuando se giró dirección a la grada y fingió llorar.

Shelton, rival de Novak, respondió con un mensajito incluido: "De niño me enseñaron que la imitación es la mayor forma de adular a alguien. Es todo lo que diré".

"No lo vi hasta después del partido. No me gusta ver en las redes sociales sobre cómo debo o no debo celebrar. Si ganas un partido, mereces hacer lo que quieras", dijo Shelton.

"Me encanta su celebración... y la robé"

En ese sentido, Djokovic fue clarísimo: "Me encanta su celebración, y se la robé".

La final del US Open enfrentará a Novak Djokovic y a Daniil Medvedev, que derrotó a Carlos Alcaraz en cuatro sets en la otra semifinal del Grand Slam.