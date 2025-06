La petición de Alcaraz tras ser 'castigado' en Queen's: "Hay que tener un poquito de mano izquierda"

Carlos Alcaraz ha superado a Jaume Munar en Queen's en un partido en el que recibió un 'warning' por no sacar a tiempo. Algo que nunca le había pasado. Y ha protestado por este norma, pidiendo que se debería modificar. "Tienen que tener también un poquito de mano izquierda con eso...", dice el ganador de Roland Garros.

"Llevamos tres horas de partido, acabamos un punto largo en la red, deberían de tener un poco de mano y darnos algo más de tiempo", protesta el número 2 del mundo.

"Hay muchas situaciones en las que todo va lento y el tiempo corre, y nosotros no nos podemos preparar cara al siguiente punto. Cuando no te puedes preparar de la manera correcta al siguiente punto, no lo puedes jugar de la manera correcta, entonces creo que para el espectáculo no es lo mejor", dice Carlitos.

Denuncia que el juez de silla quiso "tener protagonismo": "Yo personalmente intento ir lo más rápido posible. No recuerdo la última vez que me pusieron 'warning' por tiempo y en la primera ronda no tuve ningún tipo de problema. Hoy he tenido varios problemas con ello. No lo entiendo. También creo que es un problema de la juez de silla, que quizá ha querido tener el protagonismo hoy".

Sobre el cambio de la tierra batida a hierba, Alcaraz dice que el tiempo de adaptación es mínimo y eso no es bueno para los tenistas: "Hay poco tiempo para adaptarte a esta superficie, para entrenar, para hacerte a cómo moverte, cuanto más tiempo pases en pista mucho mejor".

Y después de Queen's llega la gran cita: el Grand Slam de Wimbledon donde defenderá título.