Rafa Nadal venció en la tarde de este lunes a Pedro Cachín en un encuentro que se le complicó mucho más de lo esperado a partir del segundo set.

Tras perder la segunda manga en el 'tie-break', el balear se repuso en el tercero para ganar un billete a octavos de final, donde se medirá al checo Jiri Lehecka.

A pesar de jugar durante más de tres horas, el ganador de 22 Grand Slams no se resintió de sus molestias... aunque no se ve confiado para pasar a cuartos.

"Vamos a ver cómo nos levantamos mañana. No siento que me haya hecho daño. Me sorprendería ganar a Lehecka después del partido con Cachín. Para mí sería un éxito ser competitivo. Si puedo hacerlo habrá sido una semana positiva. Hace mucho que no juego asumiendo estas cargas en un partido oficial", explicó en rueda de prensa.

Nadal jugará en el turno de noche, lo que coincidirá con la ida del Bayern de Múnich - Real Madrid, motivo por el que 'atizó' a la organización del Mutua Madrid Open.

"Desgraciadamente es una hora que no es la que me habría gustado, pero dadas las circunstancias de hoy, lo más prudente es jugar a esa hora en vez de a las 16:00. Había dos opciones, el torneo ha elegido esa, y yo estoy de acuerdo. Lo malo es que me coincide con otra cosa...", añadió Rafa.