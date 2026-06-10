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El futuro del tenis español

Nadal elogia la progresión de Rafa Jódar: "Sólo alguien con una gran capacidad puede hacer algo así"

El manacorí ha expresado su entusiasmo con el futuro del tenis español representado por Carlos Alcaraz, Jódar y Martín Landaluce, quienes están demostrando su mejor nivel.

Nadal elogia la progresión de Rafa Jódar: "Sólo alguien con una gran capacidad puede hacer algo así"Nadal elogia la progresión de Rafa Jódar: "Sólo alguien con una gran capacidad puede hacer algo así"PROPIO

El tenis español tiene mucho futuro. Rafa Nadal ha celebrado los recientes éxitos de Rafa Jódar en el circuito ATP y, sobre todo, su rápida progresión en el ranking tras disputar torneos de la altura de Roland Garros o los Masters 1000 de Roma, Madrid o Montecarlo, entre muchos más.

En un torneo benéfico para recaudar fondos en la investigación contra la ELA, el extenista manacorí se ha mostrado satisfecho con el trabajo de tenistas como Jódar o Martín Landaluce. "Rafa Jodar ha tenido una progresión muy fuerte en el ránking este año. Sólo alguien con una gran capacidad puede hacer algo así", asegura Nadal, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

A su vez, Rafa también se ha acordado de Landaluce, refiriéndose a él como "el chico de la academia". "Este año está dando pasos muy importantes. En los últimos meses ha progresado muchísimo", añade Nadal.

A pesar de su edad y el prometedor futuro que tienen por delante, el ganador de 22 Grand Slams ha destacado que "la capacidad que tengan para seguir mejorando determinará su futuro".

"Carlos ya es uno de los mejores"

Además de hablar acerca del buen trabajo mostrado por Jódar y Landaluce, Nadal también ha tenido unas palabras hacia Carlos Alcaraz, quien aún se está recuperando de su lesión en la muñeca derecha y lleva dos meses fuera de las pistas.

"Obviamente está Carlos (Alcaraz), que se recuperará de la lesión seguro porque es demasiado bueno como para que no sea así. Carlos ya es uno de los mejores jugadores de la historia. Y con los demás habrá que esperar. Aunque ya sabemos que son muy buenos", concluye Rafa Nadal, situando a Carlitos como "uno de los mejores jugadores de la historia".

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