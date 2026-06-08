El presidente del tenis italiano carga contra Carlos Alcaraz: "Sinner nunca se compraría un yate..."

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, señala a Carlos Alcaraz por comprarse un yate: "Sinner nos recuerda cada día la importancia del trabajo".

El famoso yate de Carlos Alcaraz sigue siendo tema de conversación en el mundo del tenis. Y ahora se ha unido el presidente de la Federación italiana, Angelo Binaghi, que acostumbra a ser muy duro con el tenista murciano.

En palabras que publica 'Sport' este domingo, Binaghi dice que Jannik Sinner nunca tomaría una decisión así.

"A diferencia de Alcaraz, Sinner nunca se compraría un yate de seis millones de euros. Hoy tenemos la suerte de tener un campeón caído del cielo, que muestra el camino y recuerda cada día la importancia del trabajo", dice.

Ni Carlos ni Jannik han salido campeones de Roland Garros. El primero fue baja por lesión y al segundo le pudo el calor y cayó eliminado.

Fue Alexander Zverev, por fin, el que se llevó el título de París. El primer Grand Slam de su carrera.

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