¿Cuál es el calendario de Rafa Jódar antes de Wimbledon? Así será la gira de hierba del español

El tenista español ha confirmado su presencia en dos torneos ATP 500 y 250 previos al Grand Slam británico para coger soltura en hierba, ya que aún no ha jugado en dicho terreno como profesional.

Rafa Jódar ya se prepara para debutar en Wimbledon. El joven tenista español ya encara la gira de hierba, después de haber causado sensación en Roland Garros y los Masters 1000 previos de Roma, Montecarlo, Madrid, Miami o Indian Wells.

Por el momento, Jódar se encuentra descansando tras la arcilla parisina, donde cayó ante Alexander Zverev en cuartos de final (6-7, 1-6, 3-6), y pronto volverá a las pistas, tal y como ha confirmado en la gala de los Premios Marca.

En sí, el tenista ha confirmado que jugará "dos torneos previos a Wimbledon" para poder coger soltura en la hierba, ya que aún no ha jugado en dicho terreno como profesional. De esta forma, se espera que Jódar esté presente en el ATP 500 de Queen's y el ATP 250 de Eastbourne.

Con tan solo 19 años, el de Leganés debutará el próximo 15 de junio en Queen's con el propósito de llevarse su primer ATP 500, y el 22 de junio en Eastbourne para cosechar su segundo ATP 250.

En ambos torneos, Jódar será uno de los mayores atractivos debido a su explosión en el circuito ATP y progresión en el ranking ATP, donde ha pasado de ser un tenista del montón a colocarse en el top 23 del mundo.

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