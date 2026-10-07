Murray desvela cómo Rafa Nadal provocó una catarsis en él

El ​escocés ha recordado una conversación que tuvo con un adolescente Rafa cuando ambos daban sus primeros pasos en el mundo del tenis.

"Fue la razón por la que..."

Andy Murray fue el capitán del equipo rival del de Rafa Nadal en el torneo de exhibición que organizó su academia de Manacor el pasado sábado con motivo del décimo aniversario de su inauguración.

Durante su presencia en el primer Nadal Academy Slam, el británico desveló una curiosa anécdota junto a un jovencísimo Rafa que le provocó un cambio total en su mentalidad.

"Me acuerdo de él desde que éramos niños. La primera vez que le vi jugar en torneos, era diferente de los demás", recuerda el ganador de tres Grand Slams.

"Fue la razón por la que vine a entrenar a España", afirma Murray, que recuerda que con 15 años se fue durante una larga temporada a Barcelona para mejorar su nivel.

¿Por qué? Todo tiene su origen en una conversación con Rafa meses atrás. Entonces, Nadal le contó que su rutina era ir al colegio por la mañana y entrenar dos o tres horas por la tarde.

Murray, en contraposición, entrenaba una hora junto a su madre tres veces por semana. "Ahí entendí que tenía que cambiar algo", afirma Andy.

Y vaya si cambió. Ambos fueron integrantes del icónico 'Big Four' que marcó un antes y un después de la historia del tenis. Se enfrentaron en un total de 24 ocasiones con 17 victorias para Nadal y siete para Murray.