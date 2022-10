Corentin Moutet y Adrian Andreev protagonizaron una lamentable imagen tras acabar el partido que ambos disputaron en Orleans, teniendo que ser separados por el juez de silla tras acabar el partido porque ambos se estaban enzarzando en una pelea. El francés desveló en sus redes sociales lo que sucedió en el incidente y después acompañado de la siguiente frase: "No quiero pedir disculpas por lo que sucedió".

Según Moutet, el búlgaro le dijo dos veces "jódete" durante el partido que acabó ganando Andreev. De ahí salió el enfado del francés: "Cuando alguien me dice 'jódete' mirándome a los ojos, no puedo evitar hacerle entender a mi manera que eso son cosas que no se hacen. Si aplaudiste a este jugador tras el partido, es que esa actitud es aceptable para ti. Para mí, no".

Posteriormente Moutet desveló lo que ocurrió después: "Me amenazó y me pidió que le esperar al salir, lo cual obviamente hice. Tuve problemas para encontrarle durante 10 minutos. El salió por otro lado acompañado por 6 miembros de seguridad". Además, añadió un mensaje dirigido a Andreev: "Escuché tus amenazas, así que cuando salgas de la habitación de la que te escondes, estaré encantado de ver como las cumples. Así que te espero impaciente, para que podamos hablar calmadamente".