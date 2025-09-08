La millonada que se ha embolsado Carlos Alcaraz por ganar el US Open: el mayor premio de la historia

El tenista murciano se ha embolsado una cifra récord después de convertirse en el campeón del Abierto de Estados Unidos para sumar el sexto 'major' de su carrera.

Carlos Alcaraz recupera el trono del tenis como número 1 del mundo después de imponerse a Jannik Sinner en la final del US Open. El murciano demostró ser el tenista más en forma del circuito, solo se dejó un set en todo el torneo y fue ante el italiano en la final. De esta forma, el de El Palmar consiguió su sexto 'major' en el mismo escenario donde comenzó a escribir esta historia en 2022 y se embolsó el mayor premio de la historia de un Grand Slam.

El US Open ha aumentado considerablemente las cuantías dedicadas a los premios. La subida, considerable, se ha producido en todas las rondas del campeonato en un intento por facilitar la satisfacción de las expectativas salariales de los tenistas.

Alcaraz, como campeón, ha ganado casi un 40% más de lo que adquirió el ganador anterior, JannikSinner. El murciano ha sumado 4.250.000 euros por su desempeño en el campeonato individual. Además, habría que añadir los 17.000 euros repartidos entre el nuevo número 1 del mundo y Emma Raducanu por su participación en dobles mixtos.

Por tanto, en total, el tenista murciano ha obtenido 4.257.500 euros durante la celebración del Abierto de Estados Unidos. Una cifra de récord.

Aryna Sabalenka también se baña en oro

La ganadora del campeonato femenino también ha ganado los 4.257.000 euros. La misma cantidad que el campeón del cuadro masculino como es habitual en un deporte donde los premios gozan de paridad.