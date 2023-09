A sus 36 añosNovak Djokovic sigue demostrando que no tiene techo. El serbio conquistó el pasado domingo su vigésimo cuarto Grand Slam en un partido en el que se impuso a Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 y 6-3 sin aparentes complicaciones.

Ahora la incógnita reside en saber cuándo se va a retirar 'Nole'. Su increíble estado físico y su superioridad en la pista hacen olvidar por completo su edad. De hecho, lejos de mostrar un bajón físico estos últimos años, Djokovic parece ir a más cada temporada que pasa.

De momento sigue demostrando que tiene tenis para rato. Aun así, el serbio bromeó con su retirada en unas declaraciones tras la final: "Los jugadores van y vienen. Será el mismo tipo de destino para mí. Eventualmente, algún día dejaré el tenis, en unos 23, 24 años (Risas). Y va a haber nuevos jugadores jóvenes por venir. Hasta entonces, supongo que me verás un poco más".

Djokovic ha conseguido tres de los cuatro Grand Slams disputados esta temporada. El único capaz de haberle arrebatado uno de los cuatro grandes ha sido Carlos Alcaraz cuando se impuso a 'Nole' en Wimbledon el pasado mes de julio. El balcánico se acordó de Carlitos después de la final.

"Me concentro en lo que tengo que hacer y cómo me pongo en un estado óptimo para poder ganar los trofeos más grandes de nuestro deporte. Eso es lo que me importa. Es un refresco para el tenis, un gran jugador, un jugador increíble, un gran tipo también. Así que creo que, colectivamente, todos queremos más atención e interés hacia el tenis", explicó.

En unas circunstancias tan exigentes como las de la final de un grande, Alcaraz parece ser el único capaz de poner en aprietos a Djokovic y exigirle el máximo. Tras coronarse en Nueva York, el serbio definió su rivalidad con el murciano como 'genial' para el desarrollo del tenis mundial.